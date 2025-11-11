Власти Югры планируют реконструировать аэропорт Ханты-Мансийска за 8 млрд рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) намерено изменить тип работ по аэропорту Ханты-Мансийска с капитального ремонта на реконструкцию за 8,4 млрд руб., сообщил заместитель губернатора Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) РФ по экономической политике. По его словам, на проведение капитального ремонта уже предусмотрели 3,2 млрд руб. в 2026-2028 годах, включая 1 млрд руб. из федерального бюджета. «Мы все-таки понимаем, что капитальным ремонтом не обойдемся, поэтому просим поддержать нас в изменении типа работы»,— обратился господин Ислаев к членам комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Ханты-Мансийска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Ханты-Мансийска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заместитель губернатора пояснил, что взлетно-посадочная полоса аэропорта представляет из себя песчаное основание, щебень и два слоя по 10 см асфальтобетонного покрытия. «В нашей стране разрабатываются новые типы воздушных судов — МС-21 и Ту-214. Существующая взлетно-посадочная полоса не несет несущую способность и не позволит обеспечивать взлет и посадку данного типа судов. Поэтому мы просим рассмотреть возможность реконструкции»,— подчеркнул чиновник.

В ходе заседания Азат Ислаев также призвал СФ поддержать выделение 12,6 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкция аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Нижневартовска.

Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.

Василий Алексеев