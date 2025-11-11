Прокуратура встала на защиту прав артистов при слиянии театров в Ярославле

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий принес протест на постановление правительства Ярославской области о создании театрального объединения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в августе правительство приняло решение о реорганизации Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова путем присоединения к нему Ярославского государственного театра кукол. Новая структура будет называться ГУК ЯО «Ярославское театральное объединение». Ряд работников театров выступили против этого. Прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ и обращениям артистов в соцсетях. В итоге надзорный орган посчитал, что при объединении будут нарушены права работников театров на досрочную пенсию. Они зависят от статуса учреждения.

«В частности, право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется независимо от возраста при стаже творческой работы не менее 25 лет артистам-кукловодам в театрах кукол; артистам детских театров и артистам театров юного зрителя. Работники театральных объединений правом на досрочное пенсионное обеспечение не обладают»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как уточнили в ведомстве, вопрос соблюдения прав работников театров поставлен на контроль. В правительстве области должны рассмотреть протест прокурора и отреагировать на него.

Антон Голицын