Дисконт на нефть Urals достиг максимума за год

Скидки на российскую нефть Urals в портах Балтики и Черного моря выросли почти до $20 за баррель — максимума за последний год. По данным источников «Ъ», к 10 ноября дисконт в Приморске и Новороссийске достиг $19,4 за баррель против $13–14 неделей ранее и $11–12 до введения санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Увеличение дисконтов участники рынка связывают со включением крупнейших российских нефтекомпаний в санкционный список SDN, что вынудило трейдеров перестраивать схемы продаж. По данным Центра ценовых индексов, на текущей неделе скидки Urals остаются в диапазоне $16–18 за баррель.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что перестройка экспортных каналов займет около месяца, после чего дисконт сократится до $15–16 за баррель. Аналитик БКС Кирилл Бахтин ожидает возвращения цен к уровням начала осени.

Тем временем покупатели в Азии проявляют осторожность. Bloomberg сообщает, что пять индийских НПЗ не разместили заказы на поставки на декабрь, а китайские Sinopec и PetroChina также приостановили закупки из-за санкционных рисков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дисконты на своей волне».