Как утилизационный сбор изменит авторынок

Грядущие изменения в системе утилизационного сбора кардинально перекроят ландшафт российского автомобильного рынка. Установление коммерческого сбора для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил затронет подавляющее большинство импортных моделей, что неизбежно отразится на кошельке конечного потребителя. По нашим оценкам, средний рост цен составит от 25% до 50% — цифры, которые заставят многих покупателей пересмотреть свои планы.

Наибольшее давление испытает сегмент среднего класса с двигателями объемом 1,8–2,5 л. Toyota, Skoda, популярные модели Kia и Hyundai — именно эти автомобили попадают в зону максимального удорожания. Покупательская активность в данном сегменте неизбежно сократится, что вынудит дилеров пересматривать маркетинговые стратегии.

Отечественный автопром получит значительное конкурентное преимущество: Lada Granta, Vesta, Niva с мощностью до 122 лошадиных сил останутся в щадящем налоговом режиме. Аналогичная ситуация сложится и с базовыми версиями китайских брендов — Chery, Haval, Geely. По нашим оценкам, новый утилизационный сбор запустит масштабное перераспределение спроса в пользу более доступного транспорта. Это может кардинально изменить структуру российского автопарка, сместив акценты с комфорта и престижа в сторону практичности и экономичности.

Особенно болезненным этот удар станет для среднего ценового сегмента, где концентрируется основной потребительский спрос. В таких условиях отечественный автопром, в частности Lada, получает серьезное конкурентное преимущество в силу технических характеристик: его модельный ряд не превышает установленный лимит. При этом рассчитывать на стабильность цен на отечественные автомобили не приходится. На фоне резкого подорожания импорта даже умеренное повышение цен российских машин покажется потребителю вполне оправданным.

Остальной же рынок, безусловно, найдет способы адаптации. Ведущие автопроизводители, не желая терять долю, скорее всего, будут вынуждены искать легальные способы обхода новых правил. Наиболее реалистичный сценарий — появление российских спецификаций с малообъемными турбированными агрегатами. Такое решение позволит сохранить приемлемую динамику при формальном соответствии требованиям.

Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс»