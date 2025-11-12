Инвестиции упираются в барьеры

Увеличение импортных пошлин ради стимулирования привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — рискованная стратегия, заключают в своей работе аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ). На короткой дистанции рост вложений в ответ на тарифные барьеры действительно фиксируется — опасаясь пошлин, некоторые компании стремятся как можно быстрее перенести производства в повышающую их страну. Среднесрочно же возникающий высокий уровень неопределенности в такой экономике подрывает доверие инвесторов. Особенно заметно, по оценкам экономистов, сокращаются вложения в обрабатывающую промышленность: высокие тарифы сказываются на стоимости промежуточных товаров и, как следствие, снижают привлекательность инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Разворачивая пошлины «против всех» в апреле 2025 года, президент США Дональд Трамп называл их стимулом для привлечения в страну прямых иностранных инвестиций, напоминают в свежих рабочих материалах аналитики Европейского центрального банка. «Компании будут строить здесь или платить»,— говорил американский президент.

Отдельные свидетельства того, что повышение пошлин стимулирует вложения в экономику США, были: в частности, о переносе китайских производств в Штаты в попытках избежать тарифного давления весной сообщала пресса КНР. При этом системно взаимосвязь тарифной политики страны с динамикой ПИИ до сих пор не анализировалась — этим объясняется внимание исследователей к этой теме.

В ЕЦБ напоминают, что ПИИ играют важную роль не только в контексте трансграничных потоков капитала, но и в распространении технологий, а также в повышении конкурентоспособности компаний. Аналитики банка изучили опыт государств, повышавших пошлины в 2016–2023 годах (на основе базы данных Global Trade Alert, GTA), отдельно проанализировав сведения о потоках прямых иностранных инвестиций (используя официальную статистику и базы fDi Markets).

Они констатируют, что перенос иностранных предприятий в страну, увеличивающую тарифы, действительно фиксируется. Такая первая и во многом «шоковая» реакция характерна для средних и крупных компаний, часто — из развивающихся стран. То есть в краткосрочной перспективе приток вложений увеличивается. Это, отметим, косвенно подтверждают и свежие данные ЮНКТАД: при сокращении ПИИ в Европу в первом полугодии (на 25%) их приток в Северную Америку, напротив, вырос (на 5%). С учетом того что вложения в экономику Канады с начала 2025 года демонстрировали спад, вклад в расширение показателя, по всей видимости, вносят главным образом Штаты.

Однако в среднесрочной перспективе ситуация может быть иной: привлекательность вложений снижается из-за роста неопределенности. Сейчас ее уровень в мировой торговле в целом и отдельно в экономике США остается крайне высоким — об этом среди прочего свидетельствует динамика индекса Trade Policy Uncertainty. Аналитики ЕЦБ отмечают, что особенно заметный спад вложений после первичного роста, как правило, фиксируется в обрабатывающей промышленности. Тарифные барьеры снижают доступность промежуточных товаров — в таких условиях повышать эффективность и конкурентоспособность производств, зависящих от трансграничных цепочек поставок, фактически невозможно. Между тем, анонсируя ожидаемую выгоду от пошлин, политики, как правило, ориентируются на рост инвестиций именно в производственный сектор, напоминают в ЕЦБ. Анализ накопленного опыта показывает, что такая стратегия остается крайне рискованной.

Прогнозировать, каким будет объем ПИИ в США даже по итогам этого года, аналитики (в том числе из Peterson Institute for International Economics и fDI Intelligence) пока не берутся. Хотя при заключении торговых сделок некоторые партнеры, включая ЕС и Японию (см. “Ъ” от 29 июля), обещали заметно нарастить вложения в экономику страны, пока речь идет, скорее, об их готовности «не ухудшать» существующий инвестиционный режим.

Кристина Боровикова