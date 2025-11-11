Данные о массовой гибели кабанов на Кубани не подтвердились

Информация о массовой гибели диких кабанов в Абинском районе Краснодарского края не подтвердилась. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, в ходе проверки на месте были обнаружены лишь четыре павшие особи вместо ранее упомянутых 150.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Осмотр территории проводился в охотничьих угодьях Абинской районной организации ККОООР. В обследовании участвовали специалисты ветеринарной службы, инспекторы госохотнадзора и представители охотничьего хозяйства.

Для установления причин гибели животных отобран патологический материал, который направлен на лабораторные исследования.

Вячеслав Рыжков