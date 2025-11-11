Власти ХМАО призвали Росавтодор привести в порядок трассу Р-404 в 429 километров

Росавтодор должен привести в нормативное состояние участки на автомобильной дороге федерального значения Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск протяженностью в 429,62 км, призвал заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) по экономической политике. По словам чиновника, в регионе 89% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям. «Это один из самых высоких показателей в стране. При этом один из самых низких по нормативному состоянию — это наша дорога Р-404 федерального значения. Ее нормативное состояние по итогу 2024 года 66,3%»,— подчеркнул господин Ислаев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заместитель губернатора добавил, что ранее Росавтодор и его подразделение Уралуправтодор разработали проектно-сметные документации по ремонту трассы. «Нами совместно были проработаны самые критические участки, требующие первоочередного внимания. Предлагаем включить это в проект решения СФ и поддержать нас, чтобы коллеги с Росавтодора привели в нормативное состояние свои участки»,— сказал он.

В ходе заседания комитета Азат Ислаев также призвал верхнюю палату российского парламента поддержать решение о выделении 69,9 млрд руб. на строительство моста через реку Обь в Октябрьском районе ХМАО и 23,6 млрд руб. на создание двух автомобильных дорог: от поселка Куминский до границы со Свердловской областью и от поселка Верхнеказымский до границы с Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО).

Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.

Василий Алексеев