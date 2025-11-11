На развитие экономики Дагестана направили 29 млрд рублей в 2025 году

За девять месяцев 2025 года на реализацию прорывных проектов в Дагестане привлекли 29,3 млрд руб. и создали 886 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По данным ведомства, на ноябрь 2025 года в регионе осуществляется шесть прорывных проектов общей стоимостью около 584,2 млрд руб. Среди них — развитие Каспийского кластера, плодоовощного кластера, стекольного промышленного кластера, реализация стратегического проекта «Город обувщиков», развитие транспортно-логистического кластера и строительство Новолакской ветровой электростанции.

Планируется создание более 20 тыс. рабочих мест. С начала внедрения прорывных проектов в республике открыто 3,2 тыс. рабочих мест.

Валентина Любашенко