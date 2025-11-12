Бюджет вернулся к дефициту

Выросшие в октябре по сравнению с предыдущими двумя месяцами расходы при некотором снижении доходов привели к увеличению накопленного в этом году дефицита федерального бюджета еще на 400 млрд руб.,— до 4,2 млрд руб., или 1,9% ВВП. В оставшиеся до конца года два месяца отрыв трат от поступлений, согласно обновленным расчетам Минфина, вырастет еще — до 5,7 трлн руб., или до 2,6% ВВП. Причины — несокращаемый уровень необходимых государству расходов при урезании ожиданий сначала по нефтегазовым, а потом и по остальным бюджетным доходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продвижение по пути исполнения бюджета-2025 сопровождается нарастанием его дефицита (на фото — министр финансов Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Продвижение по пути исполнения бюджета-2025 сопровождается нарастанием его дефицита (на фото — министр финансов Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам января—октября составили 29,9 трлн руб., расходы — 34,1 трлн руб., сообщил во вторник, 11 ноября, Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 4,2 трлн руб., или 1,9% ВВП. По итогам девяти месяцев он был менее значительным — 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это значит, что в отдельно взятом октябре после двух месяцев месячного профицита зафиксирован дефицит — в размере 0,4 трлн руб. Всего в 2025 году из десяти прошедших месяцев профицитными были три: март, август и сентябрь.

Доходная часть бюджета по итогам января—октября относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 0,8%.

Весь этот символический прирост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями, которые прибавили 11,3% год к году, составив 22,4 трлн руб. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), выросший год к году на 6,2%, до 11,5 трлн руб. При этом из-за охлаждения спроса (и, соответственно, замедления роста товарооборота) динамика этого налога несколько ухудшается — по итогам первого квартала прирост НДС к сопоставимому периоду составлял 9,3%, по итогам полугодия — 7,3%.

Вторая часть доходов бюджета — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа сократились по итогам десяти месяцев на 21,4% к такому же периоду 2024 года, до 7,5 трлн руб. Как и прежде, это объясняется прежде всего снижением цены на нефть Urals и укреплением рубля (подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 7 ноября).

Расходы федерального бюджета в январе—октябре увеличились значительно больше, чем доходы,— на 15,4%.

Темпы прироста трат в течение года несколько сокращаются, по итогам первого квартала они составляли плюс 24,5% к сопоставимому периоду, полугодия — 20,2%. В начале 2025 года, напомним, фиксировалось ускоренное финансирование расходов, связанное с оперативным заключением контрактов и выплатой авансов. Впрочем, в отдельно взятом октябре месячные траты по сравнению с сентябрем (2,8 трлн руб.) и августом (2,7 трлн руб.) выросли и составили 3,4 трлн руб.

В оставшиеся два месяца года ситуация с балансом трат и поступлений ухудшится — во всяком случае, такие ожидания заложены Минфином в подписанных президентом 4 ноября правительственных поправках к закону о бюджете-2025. Напомним, в результате первой, июньской, правки главного финансового плана из-за сокращения ожидаемых нефтегазовых доходов сразу на четверть планируемый по итогам года дефицит был увеличен втрое — с 0,5% до 1,7% ВВП, или 3,8 трлн руб. Сейчас этот показатель поднят до 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб. На этот раз сокращаются только ожидаемые ненефтегазовые поступления — из-за замедления прироста экономики вследствие охлаждения внутреннего спроса. По итогам этого года, напомним, власти ожидают снижения темпа роста российского ВВП до 1% — с 4,3% в 2024-м.

Вадим Вислогузов