В Москве арестован экс-депутат дагестанского Народного собрания

В Москве правоохранители арестовали бывшего депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одновременно в Дагестане прошли обыски по адресам, связанным с экс-парламентарием. Обвинения против Абуева и избранную меру пресечения источник не раскрыл.

В сообщении говорится, что Джафар Абуев входил в состав Народного собрания Дагестана шестого созыва, которое работало до 2021 года. В региональном парламенте депутат был членом комитета по межнациональным отношениям, делам религиозных и общественных объединений.

Валентина Любашенко

