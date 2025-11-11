Минцифры посоветовали отключать телефон по пути в Калининград во избежание блокировки сим-карт

При пересечении границы Калининградской области можно выключить телефон, чтобы избежать блокировки сим-карты в рамках введенного 24-часового «периода охлаждения». Об этом заявили в Министерстве цифровых технологий и связи по региону.

«Пассажирам поездов, следующих направлением "Москва — Калининград", можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытии в Калининград»,— сообщили в региональном министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Жители приграничных районов Калининградской области могут случайно подключиться к зарубежному оператору. Чтобы избежать блокировки сим-карты, им нужно установить на телефон ручной режим выбора сети вместо автоматического. Это можно сделать через личный кабинет на сайте оператора связи, отметили в ведомстве.

Российские операторы с 10 ноября ввели «период охлаждения» сим-карт для защиты от БПЛА. Теперь при попадании сим-карты на территорию РФ мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа. Аналогичная мера вводится, если сим-карта была не активна в течение 72 часов. Чтобы снять ограничения, необходимо пройти идентификацию по СМС или звонку.

О том, что в России планируется ввести «период охлаждения» для отечественных сим-карт, «Ъ» писал 7 ноября. Один из источников говорил, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов реализовать этот комплекс мер «остается открытым». Эксперты отмечали, что введение «охлаждения» не дает стопроцентной гарантии безопасности в контексте беспилотных атак.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лечебное холодание».