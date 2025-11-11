Показания на депутата Вороновского дал глава Дагомысского ДРСУ Напсо
Директор «Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления» Сафарбий Напсо по досудебному соглашению о сотрудничестве с прокуратурой дал подробные показания против депутата Госдумы Анатолия Вороновского, сообщил источник «Ъ». Вороновский получил от Напсо взятку на сумму свыше 25 млн руб., следует из показаний.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Предполагаемые коррупционные эпизоды относятся к 2019–2020 годам. В то время Анатолий Вороновский занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края. Взятка от Напсо была в виде недвижимости и незаконного оказания услуг имущественного характера, стало известно «Ъ».
Согласно показаниям, Напсо купил квартиру в Краснодаре сыну депутата Антону Вороновскому (он владел недвижимостью через знакомую Юлию Нещеретову). Напсо оплатил ремонт квартиры сына депутата в Сочи, а также укомплектовал эту квартиру мебелью и бытовой техникой.
Напсо оплатил строительство берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на принадлежащем Вороновским участке в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, а также купил им трактор. Показания Напсо подтверждены показаниями других свидетелей и документами.
Показания Напсо легли в основу представления генерального прокурора России Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, которое ранее сегодня единогласно одобрила Госдума. Сафарбий Напсо отбывает наказание по делам о мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий.