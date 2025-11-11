Депутат Вороновский получил взятку квартирой, трактором и дамбой

По данным «Ъ», обращаясь в Госдуму с ходатайством о лишении иммунитета депутата Анатолия Вороновского, генпрокурор Александр Гуцан указал, что установлена его причастность ко взяточничеству. Предполагаемые коррупционные эпизоды относятся к 2019–2020 годам, когда фигурант являлся заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим дорожную отрасль. В то время, по данным источников «Ъ», господин Вороновский «покровительствовал» директору государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбию Напсо. За это он получил от господина Напсо взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму свыше 25 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе проверки, по данным источников «Ъ», были установлены факты оплаты господином Напсо по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского, укомплектование этого жилья мебелью и бытовой техникой. Также господином Напсо были оплачены строительство берегоукрепительной дамбы и очистка дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских, куплены трактор для использования родственниками депутата на территории этого участка и квартира в Краснодаре для Анатолия Вороновского, оформленная на Романцову – мать его помощницы Юлии Нещеретовой.

Данные обстоятельства подтверждены не только господином Напсо, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, но и другими свидетелями. Также были получены документы, подтверждающие владение предметами взяток.

Госдума единогласно проголосовала за снятие неприкосновенности с депутата.

Николай Сергеев