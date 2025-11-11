В Махачкале собрали 711,5 млн рублей земельного налога в 2025 году

В Махачкале за десять месяцев 2025 года собрали 711,5 млн руб. земельного налога, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, росту поступлений предшествовала масштабная работа по включению в учет ранее неучтенных объектов недвижимости.

Минимущества Дагестана утвердило на 2025 год перечень из 19,8 тыс. объектов недвижимости в Махачкале с кадастровой стоимостью 162,1 млрд руб. При подготовке списка на 2026 год провели повторную инвентаризацию нежилых помещений и сформировали обновленный перечень из 19,9 тыс. объектов, дополнительно выявив еще 502 объекта.

С июля отдел земельного контроля получил право выдавать предписания за нарушения. С этого времени специалисты вынесли 182 предписания, что увеличило начисления земельного налога в пять раз — с 1,2 млн руб. до 6,1 млн руб.

«Упорядочение имущественной базы — необходимое условие для пополнения бюджета. Каждый объект, вовлеченный в налогообложение, — это дополнительные средства на развитие городской инфраструктуры», — пояснил мэр.

Валентина Любашенко