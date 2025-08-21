ЦБ перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

С 1 сентября банки будут обязаны проверять подозрительные операции при выдаче наличных через банкоматы, чтобы выявлять случаи мошенничества и предупреждать клиентов. Банк России выделил несколько признаков, на которые кредитные организации должны обращать внимание.

Среди них— нехарактерное для клиента поведение при снятии наличных, например, непривычное время суток, нетипичная сумма или новое местоположение банкомата. Особое внимание будут уделять способу выдачи — запросу средств не с пластиковой карты, а по QR-коду или через виртуальную карту.

Еще одним важным признаком станет изменение активности телефона клиента как минимум за шесть часов до операции: резкий рост количества звонков и сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Подозрительными считаются также снятие наличных в течение суток после оформления кредита или займа, увеличение лимита по выдаче наличных, досрочное закрытие вклада на сумму свыше 200 тыс. рублей, а также перевод более 200 тыс. рублей по системе быстрых платежей со своего счета в другом банке на собственный счет.

В список попали также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, изменения в характеристиках устройства клиента или обнаружение на нем вредоносных программ. Для операций с токенизированными картами предусмотрены отдельные критерии.

Если операция отвечает хотя бы одному из указанных признаков, банк будет обязан немедленно уведомить клиента и на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки через банкомат. Снять сумму больше в этот период можно будет только в отделении банка. Способ информирования определяется договором между клиентом и банком, чаще всего это СМС или push-уведомление.