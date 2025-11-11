Экс-глава управления департамента Минобороны Вертелецкий осужден на 10 лет

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ГОЗ) Владимира Вертелецкого. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Фигуранта также лишили государственных наград и воинского звания полковника, сообщило ТАСС.

По делу также приговорили экс-начальника инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковника Владимира Хорошунова. Ему назначили шесть лет общего режима. Инстанция удовлетворила иск к осужденным на 778 тыс. руб.

По версии следствия, Минобороны в 2019 году в рамках гособоронзаказа заключило контракт с чебоксарским заводом «Металлист». В 2020-м Вертелецкий и экс-глава департамента по обеспечению ГОЗ Евгений Макеев получили взятку более 1,8 млн руб. от директора завода Сергея Червякова. Взамен должностные лица должны были принять работу ненадлежащего качества. Ущерб превысил 73 млн руб.

Гособвинение просило для Вертелецкого 10 лет колонии, а для Хорошунова — 7 лет. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. Суд наложил арест на имущество Владимира Вертелецкого. Евгения Макеева в ноябре 2024 года приговорили к четырем годам колонии.

Никита Черненко