Для экс-главы управления департамента Минобороны по ГОЗ запросили 10 лет колонии

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 10 годам колонии строгого режима бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ГОЗ) Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило «РИА Новости».

Прения проходят во 2-м Западном окружном военном суде. Помимо лишения свободы, прокурор запросил штраф 3,8 млн руб., а также удовлетворить иски на более чем 778 тыс. руб. Кроме того, обвиняемого просят лишить государственных наград и воинского звания полковника.

Владимира Вертелецкого задержали в мае 2024 года. По версии следствия, в 2020 году он вместе с подчиненным Евгением Макеевым получил взятку на более чем 1,8 млн руб. от директора чебоксарского завода «Металлист» Сергея Червякова. С предприятием в 2019 году был заключен контракт в рамках гособоронзаказа. За взятку господин Вертелецкий должен был принять работы ненадлежащего качества.

Кроме получения взятки, экс-начальнику департамента вменяли превышение полномочий. В ноябре 2024 года к 4 годам колонии условно приговорили Евгения Макеева.

Никита Черненко