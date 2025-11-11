«Я – будущий сотрудник порта»: молодые таланты Тамани расскажут, какой видят свою карьеру

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, предложила инициативной молодёжи Темрюкского района представить себя будущими сотрудниками предприятия и в самопрезентации рассказать, что бы они сделали для его дальнейшего развития.

Фото: Компания «ОТЭКО»,

Авторы лучших эссе будут награждены 26 декабря на торжественном мероприятии в Тамани. Творческое задание является частью Программы поддержки талантливой молодёжи, которую ОТЭКО реализует с 2022 года.

«Уже четыре года подряд с помощью Программы поддержки талантливой молодёжи нам удаётся выявить настоящих лидеров, стремящихся сделать Таманский полуостров процветающим и ещё более привлекательным местом для жизни и труда, — отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. — Участники «раскрываются» и показывают готовность нести ответственность за судьбу системообразующего предприятия и малой родины, заявляя открыто: «Я — будущий сотрудник порта». Они демонстрируют важные профессиональные качества и глубокую привязанность к месту, где родились и выросли, стремление оставить след в истории Темрюкского района и внести личный вклад в его успешное будущее».

До 16 ноября 2025 года включительно претендентам необходимо отправить организаторам пакет заявочных документов и затем пройти тест на знание истории Таманского полуострова. Следующее задание – основное: выбрать одну из предложенных профессий и представить себя в этой роли в самопрезентации на тему «Я — будущий сотрудник порта». Творческую работу участники должны выложить на личной странице в социальной сети ВК до 7 декабря 2025 г.

Фото: Компания «ОТЭКО»,

Далее экспертная комиссия рассмотрит каждую заявку в комплексе: успеваемость участников в школе, вузе или ссузе, результаты онлайн-теста на знание истории малой родины. Также будет учитываться участие в волонтёрской, спортивной и культурной деятельности, а результаты сдачи нормативов ГТО добавят баллов конкурсантам при подведении итогов. При оценке работ представители муниципальных администраций, уважаемые жители Таманского, Новотаманского, Вышестеблиевского и Сенного сельских поселений, а также сотрудники компании «ОТЭКО» будут обращать внимание на вербальную подготовку презентации и креативный подход. Особое значение будет иметь возможная польза идеи конкурсанта для развития порта Тамань и Темрюкского района, а также оригинальность подачи и степень погружения в специфику профессии.

Поддерживая молодые таланты, ОТЭКО укрепляет связь поколений и способствует развитию профессионального потенциала жителей Таманского полуострова.