Минфин пообещал смягчить налог на букмекеров

Минфин РФ скорректирует предложенную ранее модель налогообложения букмекерских контор. Об этом заявил «Интерфаксу» статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В сентябре Минфин предложил ввести для букмекеров новый налог в размере 5% от суммы всех принятых ставок, а также распространить на отрасль налог на прибыль по стандартной ставке 25%.

Теперь ведомство планирует изменить эту модель, заменив 5%-ный налог с оборота налогом в размере 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами, сказал господин Сазанов. Скорректированная конструкция будет предложена в рамках второго чтения проекта поправок в Налоговый кодекс.

После публикации инициативы Минфина представители спортивных федераций направили коллективное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщал ТАСС. Они предупредили, что введение налога с оборота может поставить под угрозу финансирование массового и детско-юношеского спорта, значительная часть которого обеспечивается за счет отчислений букмекерского бизнеса с 2019 года.

Участники рынка заявили «Ъ», что введение 5%-ного налога на принятые ставки могло бы сильно увеличить нагрузку на бизнес и привести к резкому росту нелегального сектора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налог прибыл».