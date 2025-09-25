Минфин планирует резко повысить налоги для букмекеров с 2026 года

С 1 января 2026 года российские букмекеры могут столкнуться с радикальным ужесточением налогового режима. Минфин предложил ввести для них новый налог в размере 5% от суммы всех принятых ставок, а также распространить на отрасль налог на прибыль по стандартной ставке 25%, а также взимать налог по новой повышенной ставке.

Как следует из бюджетного пакета министерства, текущая система налогообложения «не отражает масштабов оборотов и не учитывает реальный финансовый результат деятельности» компаний. Сейчас букмекеры платят фиксированные платежи, зависящие от региона. По оценкам участников рынка, совокупная налоговая нагрузка может превысить 80% валового дохода, что сделает легальный бизнес убыточным.

«Предложенный налог в 5% на принятые ставки может привести к полному исчезновению легальной отрасли»,— заявил президент «Лиги ставок» Юрий Красовский. Гендиректор Fonbet Александр Парамонов предупредил, что компания уже планирует сократить инвестиции на 70% в следующем году.

Участники рынка опасаются, что нововведения приведут к резкому росту нелегального сектора, доля которого, по некоторым оценкам, уже достигает 40%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налог прибыл».