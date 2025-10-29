В администрации округов Тамбовской области возьмут на работу участников СВО

Губернатор Тамбовской области на планерке в облправительстве в начале недели заявил, что в регионе продолжат трудоустраивать участников специальной военной операции (СВО) в администрации округов. Господин Первышов считает, что это «усилит команды» муниципалитетов.

«Безусловно, продолжим усиливать администрации округов за счет участников СВО. Будем привлекать их из программы "Герои Тамбовщины", из числа членов нашей ассоциации ветеранов. Такие назначения на сегодняшний день есть, вы видите продвижение и по депутатскому составу местного самоуправления, и по назначениям в органы власти. Коллеги, не обязательно [назначать.— «Ъ-Черноземье»] сразу на руководящие посты. Давайте возможность проявить себя, зарекомендовать, поучиться. И дальше уже надо смотреть по результатам: они есть — значит, дальше будем ребят поддерживать и продвигать».

Об этом господин Первышов сказал, комментируя назначения Евгения Буренина на пост врио главы Моршанского округа и Михаила Антонова — главой Инжавинского округа (данных об участии обоих чиновников в СВО нет).

Господин Буренин стал врио главы Моршанского округа Тамбовской области 10 октября. Губернатор, на планерке комментируя его назначение, отметил, что бывший глава округа Павел Фетискин «достаточно высоко поднял планку, поэтому опускать ее нельзя». Прежний руководитель ушел в отставку «по собственному желанию» после 16 лет работы.

Господин Антонов стал врио главы Инжавинского округа Тамбовщины 22 октября. «Опыт управленческий достаточно богатый, работал в структурах, в том числе межрегионгаза. ЖКХ — это ваш конек»,— прокомментировал назначение на планерке губернатор. Бывший глава округа Геннадий Селезнев в тот же день досрочно покинул пост.

Арина Чеканова