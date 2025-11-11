Бороться со стрессом и предотвращать болезни научат на «Роза Хутор»

12-15 ноября на курорте пройдет III Ежегодная конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс».

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Профессионалы санаторно-курортной сферы соберутся в единственном Life Balance отеле России — Rosa Springs 5* на высоте 1100 метров над уровнем моря. Они узнают о ключевых драйверах роста отрасли: превентивной медицине и антистресс-технологиях, получат готовые инструменты для внедрения инноваций в работу. Спикерами конференции выступят врачи антивозрастной медицины, сомнологи, маркетологи, разработчики гаджетов. Соорганизатор конференции — Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

«Главные приоритеты пятизвездочного отеля Rosa Springs — здоровье, гармония и эмоциональный баланс гостей. Конференция — наш способ делиться уникальными практиками и технологиями Life Balance с профессиональным сообществом», — отмечает Елена Мосийчук, генеральный менеджер Rosa Springs.

Участники узнают о ключевых тенденциях санаторного бизнеса, современных маркетинговых стратегиях в wellness-сегменте, передовых практиках превентивной медицины, медицины сна, антистресс-программах, познакомятся с успешными кейсами ведущих экспертов. Среди основных тем — внедрение инновационных методов и мониторинг биовозраста, технологии для восстановления гармонии тела и разума, создание ценностных предложений, увеличение доходов, персонализация клиентского опыта.

На конференции запланированы не только научные доклады, но и медитативные практики, йога, цигун, арт-терапия, кулинарный мастер-класс шеф-повара Rosa Springs, «Трекер здоровья» с индивидуальной диагностикой, экскурсия и аудиоспектакль, раскрывающие философию Life Balance.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

