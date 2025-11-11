Экс-главу администрации в КБР обвинили в мошенничестве почти на 4 млн рублей
Бывшего главу администрации сельского поселения Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии обвинили в мошенничестве с муниципальными квартирами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2019 году обвиняемый безвозмездно оформил на своих знакомых две муниципальных квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, а после продал их.
Ущерб от действий обвиняемого составил 3,6 млн руб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.