Третий поворот не туда

В Казани был задержан учредитель компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин. Организация является подрядчиком строительства участков дорог на трассах М-7 и М-12. По данным «Ъ Волга-Урал», именно с последним объектом связаны обвинения против Айрата Миннуллина. Ранее к господину Миннуллину были предъявлены претензии от кредиторов на сумму около 7 млрд руб. по поручительствам «Волгодорстроя». Чуть более месяца назад Айрат Миннуллин просил кредиторов разрешить компании завершить работы по двум контрактам на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Сама организация была признана банкротом. В пресс-службе Минтранса Татарстана рассказали, что банкротство компании существенно не повлияет на дорожную отрасль в регионе. Это уже третье обвинение против представителей дорожно-строительных компаний за месяц в Татарстане.

Владелец компании-подрядчика строительства дорог М-7 и М-12 задержан в Казани

Владельца крупной дорожно-строительной компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина задержали в Казани в понедельник, 10 ноября, сообщил «Ъ Волга-Урал» источник в силовых структурах.

Волгадорстрой «Волгадорстрой» — участник строительства 41-километрового участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии. Стоимость этого проекта составила 24,8 млрд руб. Дорожно-строительная организация также была подрядчиком строительства 81-километровой дороги по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7. Движение по данному участку было открыто в конце 2024 года. В 2020 году «Волгадорстрой» выиграл контракт на возведение Большого Казанского кольца. Компания также была подрядчиком реконструкции Раифского Богородицкого монастыря в Зеленодольском районе Татарстана.

Подробности обвинения против Айрата Миннуллина пока официально неизвестны. В пресс-службе МВД по Татарстану на запрос издания не ответили. По данным «Ъ Волга-Урал», обвинение связано с исполнением контрактов по строительству участков на трассе М-12. Как рассказал «Ъ Волга-Урал» источник, знакомый с ситуацией, скорее всего, в правоохранительные органы обратился кто-то из кредиторов.

По данным Baza, Айрата Миннуллина обвиняют в присвоении 2 млрд рублей, речь идет о хищениях в рамках строительства трассы М-12, по этому делу ранее был задержан глава СК «Автодор» Рамиль Шайдуллин.

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», в конце сентября Айрат Миннуллин обращался к кредиторам с просьбой дать возможность завершить работы по двум неисполненным контрактам с ФКУ «Волговятскуправтодор». Договоры касаются работ на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на М-7.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в июне 2023 года

По оценкам, завершение данных работ могло принести кредиторам более 300 млн рублей (в виде выплат по контрактным обязательствам), однако «Волгадорстрою» не удалось завершить работы.

Источник «Ъ Волга-Урал» рассказал, что проблемы в компании возникли в результате удорожания работ по контрактам в рамках строительства М-12, из-за длительной экспертизы пришлось брать кредиты. 2024 год компания закончила с чистым убытком в 3,6 млрд руб. В апреле 2025 года компания была признана банкротом.

В июле в Арбитражный суд Татарстана обратился «Татсоцбанк» с требованием взыскать с предпринимателя долги на сумму 1,8 млрд руб. Позднее к иску присоединились другие организации, среди них «Ак Барс Банк», «Банк ВТБ», АО «Ак Барс Лизинг» и «Банк Казани». Общая сумма исковых требований превысила 7 млрд руб.

После обращения Айрата Миннуллина к кредиторам в октябре в арбитражный суд поступили заявления финансового управляющего Айрата Галимова с требованием признать недействительными сделки о купле-продаже 11 земельных участков и автомобиля Aston Martin. Ходатайства были удовлетворены. После этого к исковым требованиям присоединилось УФНС по Татарстану (17,1 млн руб.), а «Волгадорстрой» в лице Ильдара Габбасова потребовал взыскать с ответчика 101,3 млн руб. Требования «Ак Барс Банка», «ВТБ», «Банка Казани» были включены в реестр требований кредиторов.

В пресс-службе Минтранса Татарстана изданию сообщили, что в сентябре 2025 года на заседании балансовой комиссии министерства рассматривались вопросы по погашению налоговой задолженности «Волгодорстроя» в бюджет Татарстана, а организация заключила мировое соглашение с УФНС по республике.

«Банкротство ООО „Волгадорстрой“ не окажет значительного влияния на ситуацию в дорожной отрасли Республики Татарстан», — заявили в Минтрансе Татарстана.

Там также сообщили, что госпрограммы в регионе реализуются в установленные сроки, «несмотря на отдельные ситуации с подрядчиками». В пресс-службе министерства уточнили, что «Волгадорстрой» не имеет неисполненных контрактов и задолженностей по зарплатам перед сотрудниками.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов рассказал, что уголовное дело и иск в арбитражном суде будут рассматриваться параллельно. Следственные действия помогут вскрыть схемы по выводу активов. Эксперт считает, что задержание Айрата Миннуллина серьезно снизит шансы на успешную реструктуризацию, т. к. доверие суда и кредиторов будет подорвано. Арбитражный суд Татарстана с высокой долей вероятности примет решение о принудительной реализации имущества, заявил юрист.

За последний месяц это уже третье дело против представителей дорожной отрасли в Татарстане. Помимо Айрата Миннуллина и Рамиля Шайдуллина (был задержан в Казани) ведутся следственные действия против предпринимателей Ивана и Станислава Шевыревых, которых подозревают в организации покушения на 34-летнюю Ирину Шевыреву. Первый проходит в деле обвиняемым, а статус второго не разглашается. Станислав Шевырев находится в СИЗО, а Иван был отпущен после задержания. Оба занимают руководящие должности в компании «Волгаавтодор».

