Ярославский театр кукол объединят с ТЮЗом

ГУК ЯО ТЮЗ будет реорганизовано путем присоединения к нему ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол». Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Предельная штатная численность — 205 единиц. Процесс реорганизации полностью завершится до конца 2025 года.

Объединение театров в одно юридическое лицо господин Евраев анонсировал еще в марте 2025 года на пресс-конференции. Он объяснял, что решение принято для объединения хозяйственных функций и в целях экономии средств.

«Предполагается не объединение театров, а объединение юрлиц. А объединения театров, как таковых, не будет. Театры останутся. Свои постановки, свои самостоятельные программы»,— объяснил господин Евраев.

Оба театра находятся в одном здании, но имеют отдельных директоров и управленческий персонал. Напомним, что в 2024 году подразделением ТЮЗа стал камерный театр.

Алла Чижова