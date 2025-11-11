Лавров: Венесуэла не запрашивала у России тактическое ядерное оружие

Венесуэла не обращалась к России с запросом на размещение на ее территории тактического ядерного оружия. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью российским СМИ. Ранее газета The Washington Post (WP) cо ссылкой на внутренние документы американского правительства писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы запросил военную помощь у России, Китая и Ирана. По данным WP, к Владимиру Путину венесуэльский лидер обратился с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Нет, таких обращений к нам не было,— сказал глава МИД, отвечая на вопрос, не поступало ли от Каракаса запросов, по аналогии с Белоруссией. — Я считаю некорректным сравнивать наши отношения с Белоруссией, которая является частью Союзного государства, с которой у нас синхронные, скоординированные, единые позиции по всем ключевым вопросам международной безопасности, с одной стороны, и наши отношения с Венесуэлой, которая нам дружественная страна, стратегический всеобъемлющий партнер, о чем мы недавно подписали соответствующий договор».

Российский министр при этом указал, что Россия в своих отношениях с Венесуэлой намерена руководствоваться теми обязательствами, которые закреплены в договоре о стратегическом партнерстве с Венесуэлой от 7 мая 2025 года. Как сообщил министр, договор должен вступить в силу уже на днях

Договор, который стороны заключили сроком на 10 лет, подразумевает расширение взаимодействия и сотрудничества стран в политической и экономической сферах, включая энергетику и добычу полезных ископаемых, транспорт, связь. Также он предусматривает сотрудничество государств в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. В документе, среди прочего, отмечается, что Москва и Каракас выступают против односторонних санкций, которые нарушают устав ООН и другие общепризнанные нормы и принципы международного права. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой 27 октября. Согласно процедуре, он должен вступить в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Подробнее о том, как президент Венесуэлы ищет у России защиты от нападения США, читайте в материале «Ъ» «Николас Мадуро попросил протянуть ему руку помощи».

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко