Жительницу Херсонщины отправили в колонию за призыв помочь с ВСУ

Жительницу Херсонской области приговорили к трем годам лишения свободы за публичные призывы финансировать Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Новотроицкого межрайонного суда Херсонской области.

Женщину задержали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. По данным следствия, в октябре 2022 года она разместила на своей личной странице в одной из социальных сетей призыв к сбору необходимой экипировки для украинских военных, участвующих в боевых действиях против Российской Федерации.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, угрожающей безопасности государства).

Суд признал 29-летнюю женщину виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ей также запретили на три с половиной года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Александр Дремлюгин, Симферополь