Роберт Левандовский может завершить карьеру по окончании текущего сезона

Польский форвард Роберт Левандовский может завершить карьеру по окончании сезона-2025/26, если каталонский футбольный клуб «Барселона» не предложит ему продлить контракт. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что 37-летний Левандовский не планирует переходить в саудовские футбольные клубы на большие контракты. Он готов продолжать выступать за «Барселону», поскольку для него важно «соревноваться на самом высоком уровне». Футболист согласен на сокращение игрового времени. Если каталонский клуб не захочет продлевать контракт, польский нападающий с большой вероятностью завершит карьеру.

По данным Sport.es, в «Барселоне» еще не приняли решение относительно нового соглашения с Левандовским. В команде считают, что футболист из-за возраста «уже не может прессинговать соперников наравне с одноклубниками».

Роберт Левандовский представляет «Барселону» с 2022 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Испании, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны. За клуб польский форвард провел 159 матчей в различных турнирах, в которых забил 108 мячей и отметился 20 результативными передачами.

Таисия Орлова