Ставрополье окажется под воздействием мощной магнитной бури

В ночь на 12 ноября Ставропольский край окажется под воздействием мощной магнитной бури, пик которой придется на утро среды. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уровень бури может достичь G4, что указывает на ее высокую интенсивность и классифицируется как очень сильное геомагнитное возмущение.

Источником этих геомагнитных колебаний стали два значительных солнечных взрыва, зафиксированных 9 и 10 ноября.

Наталья Белоштейн