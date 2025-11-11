Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ставрополье окажется под воздействием мощной магнитной бури

В ночь на 12 ноября Ставропольский край окажется под воздействием мощной магнитной бури, пик которой придется на утро среды. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уровень бури может достичь G4, что указывает на ее высокую интенсивность и классифицируется как очень сильное геомагнитное возмущение.

Источником этих геомагнитных колебаний стали два значительных солнечных взрыва, зафиксированных 9 и 10 ноября.

Наталья Белоштейн

