Компании Кубани вдвое увеличили закупки агродронов

Агропромышленные предприятия Краснодарского края в 2025 году увеличили закупки беспилотных летательных аппаратов на 98%, заняв второе место в России по числу торгов на приобретение дронов после Москвы и Московской области. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки «ТендерПро».

Рынок агродронов в России демонстрирует стремительное развитие. С 2022 года спрос на беспилотники ежегодно растет минимум на 40%.

«Это связано с целым рядом факторов: экономической эффективностью, острым дефицитом рабочей силы в АПК, а также активной государственной поддержкой», — прокомментировала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Среди других регионов Юга нарастили приобретение беспилотников для сельского хозяйства Ростовская область — на 97,6%. В Северо-Кавказском федеральном округе лидером по увеличению закупок стал Ставропольский край с ростом на 99,5%.

По данным аналитиков, наибольшую долю торгов на покупку агродронов занимает Московская область — 17,6% тендеров. На Краснодарский край приходится 5,2% таких торгов. Ростовская область с долей 4,2% располагается на третьей позиции.

Алина Зорина