Кубанский казачий хор после 10-летнего перерыва выступит в Китае

Кубанский казачий хор впервые за десять лет выступит в Китае. Как сообщили в пресс-службе коллектива, артисты примут участие в гала-шоу международного турнира по художественной гимнастике «Кубок “Небесная грация”» и Beijing Top Open – 2025, который пройдет с 12 по 14 ноября в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, выступление состоится на крытой арене «Щоуган». Год назад хор с успехом представил Россию на аналогичном турнире в столице Катара — Дохе.

Последние гастроли коллектива в Китае состоялись в 2015 году, а впервые Кубанский казачий хор выступил там в 1988-м.

Государственный академический Кубанский казачий хор — старейший национальный казачий коллектив России, основанный в 1811 году. В его репертуаре — казачьи, русские и украинские народные песни, а также произведения на стихи поэтов в обработке художественного руководителя Виктора Захарченко. В программу хора входит более тридцати композиций на иностранных языках, в том числе на языках стран БРИКС.

Хор неоднократно гастролировал за рубежом и считается одним из ключевых культурных брендов Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков