Причиной крушения вертолета в Дагестане СКР назвал ошибку пилотирования

Предварительно расшифрован бортовой самописец с рухнувшего в Дагестане вертолета Ка-226. Из данных черного ящика следует, что воздушное судно во время полета было исправно. Основная версия крушения — ошибки пилотирования. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Расследование уголовного дела по факту крушения вертолета (ч. 3 ст. 263 УК РФ) продолжается махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СКР.

По данным следствия, вертолет потерпел крушение 7 ноября. Он следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Всего на борту находились семь человек. Трое из них пострадали. Ка-226 упал на строящийся гостевой дом в поселке Ачи-Су, в тот момент там никого не было.

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане погибли четыре сотрудника Кизлярского электромеханического завода. Среди них — заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.

В числе жертв также главный конструктор по вертолетостроению — начальник цеха Сиражутдин Саадуев, главный инженер-энергетик Сергей Суслов и водитель Ислам Джабраилов. Еще один погибший — бортмеханик Ка-226 Петр Суров.

Наталья Белоштейн