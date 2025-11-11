Дома в Новороссийске восстанавливают после атаки беспилотников

В Новороссийске продолжают ремонтировать дома, пострадавшие при атаке БПЛА 24 сентября. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В результате налета беспилотников, произошедшего 24 сентября, в Новороссийске получили значительные повреждения около семи многоквартирных домов. В некоторых МКД пострадала кровля, в части домов при атаке выбило стекла и деформировались балконные блоки. Восстановительные работы ведутся на улицах Шевченко, Исаева и Энгельса.

Ремонт полностью завершен в МКД на улице Энгельса, 84. В доме №98 производится замена окон, до конца ноября подрядчики должны будут отремонтировать две последние квартиры. На Энгельса, 95 установили новые стеклопакеты. Оконные блоки заменяют в пострадавших домах на улице Исаева и на Шевченко, 24. В МКД на улице Шевченко, 55 в завершающей стадии находится ремонт кровли, по данному адресу также произвели замену окон и балконов.

Как отмечает мэр Новороссийска Андрей Кравченко, после атаки БПЛА материальную помощь предоставили 367 жителям. Сотрудники администрации продолжают работу в данном направлении.

София Моисеенко