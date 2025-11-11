На Кубани ожидается дождь и сильный ветер

В Краснодарском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. В ближайшие дни ожидается сильный ветер и дождь, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

С 12 по 14 ноября на территории Краснодарского края прогнозируется сильный дождь и ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

12 и 13 ноября на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителей и гостей региона просят быть осторожными.

Алина Зорина