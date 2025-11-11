В краснодарской «Авроре» после обновления откроют кинозал, фудкорт и подземную стоянку

В Краснодаре в рамках проекта реставрации кинотеатра «Аврора» планируется создать современный культурно-досуговый комплекс с кинозалом на 1200 мест, фудкортом, рестораном авторской кухни и подземной автостоянкой. Как сообщает РБК Краснодар со ссылкой на управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, проект предусматривает сохранение исторического облика здания при полной модернизации внутреннего пространства.

Реконструированный объект должен стать центром культурной жизни города и площадкой для творческих инициатив. Отдельные зоны будут адаптированы для маломобильных граждан, а фудкорт объединят с медиапространством.

Кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова и в 1981 году получил статус памятника архитектуры регионального значения. Реставрация началась в 2015 году, но была приостановлена после повреждения несущих конструкций, что привело к судебным спорам, завершившимся в 2018 году.

В 2019 году мэрия заключила соглашение о реконструкции с компанией «Инвестстрой», принадлежащей предпринимателю Сергею Галицкому. Первоначально завершение работ планировалось на конец 2024 года, однако из-за санкционного давления и нехватки строительных материалов сроки были перенесены.

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в марте 2025 года. Завершение реконструкции ожидается к концу 2028 года, объем инвестиций составляет 2,8 млрд руб. Весной текущего года инвестор завершил восстановление скульптуры «Аврора» перед зданием кинотеатра, а также провел противоаварийные работы, включая усиление несущих конструкций и восстановление поврежденных элементов отделки.

Вячеслав Рыжков