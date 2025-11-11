В Сочи будут судить несогласную с распадом СССР семью

В Лазаревский районный суд Сочи направлено уголовное дело против местных жителей — матери и сына, которых обвиняют в участии в деятельности движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ). По версии следствия, 38-летняя женщина и ее 21-летний сын распространяли среди знакомых идеи, связанные с отрицанием распада Советского Союза, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что летом этого года обвиняемые передвигались по Сочи на автомобиле с номерным знаком «неустановленного образца» и символикой запрещенной организации. Кроме того, по данным ФСБ, женщина пыталась склонить своего супруга и других лиц к участию в деятельности экстремистского сообщества.

Женщине предъявлено обвинение по статье о склонении к участию в деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Ей и ее сыну также инкриминируется участие в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Движение, по данным следствия, объединяет сторонников идей о нелегитимности распада Советского Союза и непризнании государственных институтов современной России.

Вячеслав Рыжков