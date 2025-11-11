РВБ, Ozon и «Авито» досрочно начали соблюдать закон о платформенной экономике

РВБ (Wildberries & Russ), Ozon (MOEX: OZON) и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия», где прошло подписание документа.

В соответствии с документом, РВБ, Ozon и «Авито» принимают обязательства по досрочному исполнению отдельных требований закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он официально вступит в силу с 1 октября 2026 года. Компании также подтвердили готовность соблюдать некоторые дополнительные обязательства, которые направлены на повышение качества и доверия в цифровой среде.

Основные положения меморандума включают меры по поддержке отечественных производителей, развитию эффективной коммуникации с партнерами и потребителями, внедрению и модернизации механизмов по борьбе с мошенничеством, а также защиту данных пользователей и борьбу с контрафактом.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон «О платформенной экономике». Он вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа». Последнее охватывает информационные системы, сайты и программы для обмена информацией, продажи товаров и оказания услуг. В соответствии с законом, цифровые платформы, такие как маркетплейсы, будут включены в отдельный реестр.