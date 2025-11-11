Принят в первом чтении законопроект о строительстве гостиниц в зоне виноградников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий строительство гостиниц и туристической инфраструктуры на землях, занятых виноградниками. Документ направлен на развитие сельского туризма и поддержку винодельческой отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Согласно проекту, винодельческие хозяйства смогут возводить и эксплуатировать объекты капитального строительства и некапитальные строения, предназначенные как для производства вина, так и для размещения туристов. Разрешение распространяется на участки, включенные в федеральный реестр виноградопригодных земель.

При этом законопроект запрещает строительство жилых домов, садовых построек и передачу прав собственности или пользования частью земельных участков при продаже или аренде недвижимости. Туристические объекты должны быть объединены с винодельней в единый недвижимый комплекс.

Как уточнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления «Развитие туризма» народной программы «Единой России» Надежда Школкина, строительство таких объектов допустимо при площади виноградников не менее 5 тыс. кв. м и плотности посадок 2222 куста на гектар. Высота зданий не должна превышать трех этажей, а их совокупная площадь — 0,5% от общей площади насаждений. «Это позволит избежать ситуаций, когда под видом винодельни возводятся гостиницы, полностью вытесняющие сельхозназначение участка»,— пояснила парламентарий.

Госпожа Школкина также отметила, что в документе не прописан механизм контроля за соблюдением требований, а также ответственность за нарушения. Кроме того, по ее словам, обсуждается возможность смягчения норм, касающихся обязательного наличия сертификата и объединения всех объектов в единый комплекс.

Закон вступит в силу после его официального опубликования.

Вячеслав Рыжков