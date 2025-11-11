Ростовская область испытывает острый дефицит врачей и медсестер в 2025 году

Медицинские работники остались самой дефицитной специальностью в Ростовской области с начала 2025 года. На каждую вакансию в этой сфере приходится всего 3,2 резюме. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, в марте 2025 года минздрав Ростовской области информировал о нехватке кадров в амбулаторно-поликлинической службе и скорой медицинской помощи. Дефицит составляет более 1,3 тыс. врачей и свыше 2,5 тыс. средних медицинских работников.

Эксперты уточнили — в регионе особенно не хватает анестезиологов-реаниматологов и патологоанатомов. В перечень востребованных медработников также входят узкие специалисты: кардиологи, неврологи, оториноларингологи, рентгенологи, травматологи-ортопеды.

В топ-5 дефицитных профессий региона на октябрь 2025 года помимо медиков попали дворники, токари и фрезеровщики, маляры и штукатуры, слесари.

Наиболее высокие зарплаты среди дефицитных специальностей в октябре 2025 года предлагали машинистам — 160 тыс. руб., курьерам — 152,7 тыс. руб., электромонтажникам — 150,1 тыс. руб. и токарям — 129,5 тыс. руб..

«Рост зарплат дефицитных рабочих специальностей в Ростовской области продолжается, но не за счет гонки, а точечно там, где дефицит наиболее острый: в производстве, строительстве, ремонте и техническом обслуживании»,— заявила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко