В Бабаюртовском районе Дагестана 32-летний водитель погиб в ДТП

В Бабаюртовском районе накануне ночью, 10 ноября, на трассе «Новая Коса — ФАД «Астрахань — Махачкала» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предварительно, 32-летний житель Кизляра за рулем Toyota Corolla двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся. От полученных тяжких телесных повреждений водитель скончался на месте.

Константин Соловьев