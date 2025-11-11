В Георгиевске мужчина убил супругу из-за ревности, возбуждено уголовное дело

Ночью 30 октября в Георгиевске в одном из домовладений между супругами произошел конфликт на почве ревности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В ходе ссоры 34-летний мужчина нанес многочисленные удары руками и ногами по телу своей жены. От полученных травм женщина скончалась на месте. По данным Следственного комитета России по Ставропольскому краю, мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности.

Отмечается, что уголовные дела по этой статье, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приводящее к смерти, часто встречаются при аналогичных бытовых происшествиях. Возбуждение дела по части 4 статьи связано с фактами нанесения множественных телесных повреждений и последующей смерти потерпевшего, которая наступила не сразу, а в ходе непродолжительного времени после происшествия.

Следователь задержал обвиняемого, суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия и назначена серия судебных экспертиз для подтверждения обстоятельств гибели женщины. Следствие продолжается, ведется сбор доказательств и дополнительные процессуальные действия.

Станислав Маслаков