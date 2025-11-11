Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательных стажировок в МВД
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в полицию. Авторы инициативы из числа депутатов и сенаторов предполагают, что изменения помогут решить кадровые проблемы в МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сейчас полицейские-новобранцы обязаны проходить стажировку сроком от двух до шести месяцев. В этот период они получают 50% от положенной зарплаты.
Стажировку предполагается заменить индивидуальным обучением под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников.
Законопроект также меняет сроки контракта, который можно заключить с сотрудником, который впервые поступил на службу в полицию. Сейчас он заключается строго на четыре года. Авторы поправок предлагают сделать его гибче: от года до пяти лет. Это позволит упростить процедуру увольнения при необходимости.
При обсуждении на первом чтении законопроекта оппозиционеры от КПРФ и «Справедливой России» предположили, что поправки могут привести к снижению уровня подготовки полицейских.
Законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2024 года. Первое чтение прошло год спустя — 7 октября 2025 года.
Подробнее о новом законе — в материале «Карьерный прирост».