Производство сыров на Ставрополье в 2025 году выросло на четверть

Производство сыров в Ставропольском крае за январь–сентябрь 2025 года увеличилось на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 3,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Рост объемов обеспечивают и крупные предприятия, такие как молочный комбинат «Ставропольский», и представители малого и среднего бизнеса, активно наращивающие мощности. Значительная часть производства сосредоточена на выпуске популярных импортозамещающих сортов сыра — моцареллы, чеддера, рикотты и пармезана. Министр экономического развития края Антон Доронин подчеркнул, что региональные производители активно выполняют задачи по расширению поставок отечественной продукции на внутренний рынок в рамках политики импортозамещения.

Рост производства сыра в крае связан с расширением ассортимента и запуском новых продуктов. Агрохолдинг «Степь», один из крупных игроков рынка, увеличил выпуск сыров на 22% до 560 тонн за первые девять месяцев 2025 года, отмечая повышенный спрос на такие виды, как пармезан в гранулах, тертая и кубиками моцарелла, а также смесь сыров для быстрого приготовления блюд.

Устойчивым спросом пользуются и традиционные позиции — кусковой пармезан с выдержкой, красный чеддер и маасдам. В июле 2025 года в селе Винсады Предгорного округа открылась новая сыроварня с общей суммой инвестиций около 200 млн руб. Предприятие сможет выпускать до 600 тонн полутвердых сыров в год, что дополнительно укрепит сыродельную отрасль края.

При этом общий объем пищевого производства в Ставропольском крае за девять месяцев 2025 года вырос на 13% и превысил 146 млрд руб., при этом местная продукция занимает 55% торговых полок региона, отмечают в региональном минэке.

Станислав Маслаков