На Ставрополье завершили ремонт моста через реку Малый Гок

В Красногвардейском округе Ставропольского края завершен ремонт моста на дороге Красногвардейское — Покровское через реку Малый Гок. Протяженность объекта составляет 26 м. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

На мосту обновлены опоры, откосы и асфальт, а также установлены перила и барьеры.

«Мост имеет стратегическое значение: он связывает села Красногвардейское и Покровское с общей дорожной сетью региона. Хорошая дорога важна для местных жителей и сельхозпроизводителей. К ремонту приступили по факту имеющихся локальных разрушений»,— рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

В ведомстве добавили, что 2025 году на Ставрополье запланирован ремонт 11 мостов. На шести из них работы завершены, еще пять должны отремонтировать до конца декабря.

Наталья Белоштейн