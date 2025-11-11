На Ставрополье арестовали подозреваемого в ДТП с пятью погибшими

Изобильненский районный суд отправил под стражу подозреваемого в ДТП на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск с пятью погибшими (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ) на один месяц и два дня — до 29 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла в июне 2025 года. По версии следствия, фигурант выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, что привело к гибели пяти человек. В момент ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Подозреваемый задержан 27 октября 2025 года, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал»,— отметили в суде.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн