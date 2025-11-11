После обрушения конструкций комплекса «Снежком» возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело по факту обрушения опоры горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Следствие уточняет количество пострадавших пешеходов, сообщила пресс-служба подмосковного управления. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст.216 УК РФ).

Подмосковная прокуратура начала проверку соблюдения градостроительного законодательства при сносе горнолыжного комплекса. По данным надзорного ведомства, в результате инцидента повреждены более 50 автомобилей.

Об обрушении куска опорной колонны «Снежкома» стало известно сегодня. Обломки упали на автостоянку и дорогу. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия. По информации ТАСС, повреждения получили около 100 автомобилей и фасады жилых домов.

Никита Черненко