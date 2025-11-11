Апелляция не оправдала заочно

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката осужденных за особо крупное мошенничество Дмитрия Попандопуло и Юрия Сидиропуло на обвинительный приговор в отношении его подзащитных. Нижестоящая инстанция заочно приговорила их к семи и шести с половиной годам лишения свободы. Суд признал версию следствия, что жители Геленджика обманным путем легализовали ипотечные средства, взятые под залог здания, которое они пытались переоформить в собственность. При этом, по версии адвокатов потерпевшей стороны, фигуранты дела пытались ввести суд в заблуждение, что выразилось в первоначальном оправдательном приговоре. Сторона защиты уверена, что в действиях Попандопуло и Сидиропуло нет состава преступления и намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Сейчас один из осужденных находится в Дании, второй — в Греции, власти этих стран отказались выдавать их России.

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда оставила без изменения приговор нижестоящей инстанции в отношении бизнесменов из Геленджика Дмитрия Попандопуло и Юрия Сидиропуло. Апелляционная жалоба защиты осужденных оставлена без удовлетворения. Ранее Октябрьский районный суд Краснодара признал Дмитрия Попандопуло виновным в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ), даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 307 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. п. «а, б», ч. 2 ст. 165 УК РФ). Ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Юрия Сидиропуло суд признал виновным по тем же статьям (за исключением ст. 306 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима.

Сейчас осужденные Попандопуло и Сидиропуло находятся в международном розыске, и в отношении них действует мера пресечение в виде заочного заключения под стражу. Срок назначенного бизнесменам наказания будет, согласно приговору суда, исчисляться с момента их пересечения государственной границы и передаче конвойной службе УФСИН России.

В зале суда адвокат осужденных Евгений Хамов уточнил коллегии судей, что, согласно позиции защиты, изложенной в апелляционной жалобе, рассмотрение уголовного дела в отсутствии фигурантов — незаконно. По его словам, ранее в Дании Интерполом был задержан Дмитрий Попандопуло, однако властями страны было отказано в его экстрадиции в Россию, поскольку там сочли инкриминируемое ему преступление недоказанным. Юрия Сидиропуло также не стали экстрадировать из Греции, поскольку власти страны посчитали, что документы, представленные РФ, якобы не соответствуют общей инструкции по розыску, а обвинения там не соответствуют предъявленным на данный момент. Адвокат потерпевших Ярослав Краснощеков и представитель прокуратуры не возражали против рассмотрения апелляции без участия фигурантов, суд на месте постановил возможным провести процесс.

В июне 2023 года Октябрьский райсуд Краснодара оправдал Дмитрия Попандопуло и Юрия Сидиропуло по вышеперечисленным обвинениям. В феврале того же года этот же суд оправдал Попандопуло по статье «Легализация (отмывание) денежных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Защита потерпевших в апелляции добилась отмены оправдательного приговора.

Как следует из материалов суда, в октябре 2010 года Дмитрий Попандопуло начал строительство административного девятиэтажного здания по улице Первомайской, 69 в Геленджике. Владельцем здания, а также земельного участка площадью 401 кв. м был его родственник Юрий Сидиропуло. Недвижимость стала предметом залога по кредитам на 70 млн руб. и 35 млн руб., предоставленных банком «Национальный стандарт» (Новороссийск) бизнесмену Галстяну, возглавляющему фирму «Технотрейд». Со временем заемщик перестал платить по кредитам, и в августе 2012 года банк продал долг компании «Лит Трейдинг».

Согласно материалам суда, Сидиропуло продал Попандопуло здание и земельный участок, заключив договор купли-продажи задним числом, датировав его за девять суток до заключения договора залога (ипотеки) с банком «Национальный стандарт». Как указано в постановлении Геленджикского городского суда, чтобы легализовать сделку, фигуранты инициировали судебный спор под предлогом якобы неисполнения между собой обязательств по мнимому договору купли-продажи. В марте 2015 года Дмитрий Попандопуло обратился в Геленджикский городской суд с иском к Юрию Сидиропуло, требуя обязать краевой Росреестр зарегистрировать за ним право на офисное здание и земельный участок. Первая инстанция ему в этом отказала, однако краевой суд, введенный, по мнению следствия, в заблуждение, признал законным договор купли-продажи и обязал Росреестр зарегистрировать за Попандопуло право собственности на спорные объекты общей стоимостью 133,4 млн руб., согласно ипотечному договору, находящиеся в собственности ООО «Лит Трейдинг».

Эти действия были квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Позже экспертиза признана мнимость договора купли-продажи и решение Краснодарского крайсуда, легализовавшего право Попандопуло на здание и землю, было отменено.

Также, согласно материалам суда, в 2019 году Дмитрий Попандопуло обратился в следственные органы с заявлением, что якобы бизнесмен Галстян, находясь в сговоре с неустановленными лицами из банка «Национальный стандарт», путем обмана приобрел принадлежащие Юрию Сидиропуло девятиэтажное офисное здание и земельный участок. В отношении Галстяна началось предварительное следствие, однако через год в возбуждении уголовного дело было отказано, а в отношении Попандопуло возбудили дело за заведомо ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Кроме того, в отношении Попандопуло и Сидиропуло возбудили дело за дачу заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 307 УК РФ) на бизнесмена Галстяна.

На суд фигуранты уголовного дела не явились, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск, а Ленинский районный суд Новороссийска вынес решение об их заочном аресте. Как пояснил в зале суда бизнесмен Галстян, ранее его связывали дружеские отношения с Дмитрием Попандопуло, поэтому он согласился взять для него кредит в банке «Национальный стандарт» якобы для завершения строительства многоквартирного дома в поселке Кабардинка. Деньги Попандопуло либо брат его супруги Сидиропуло получили наличными в кассе ООО «Технотрейд». Проценты по кредиту, со слов Галстяна, его знакомый не платил, платежи первое время осуществлялись за счет возглавляемого Галстяном общества.

В прениях на заседании краевого суда адвокат Евгений Хамов заявил, что приговор нижестоящей инстанции, приговорившей Попандопуло и Сидиропуло к реальным срокам заключения, основан «на предположениях и домыслах».

Он указал, что «нельзя похитить имущество у самого себя», а его подзащитные якобы стали жертвами преступной схемы, которую осуществили лица, в том числе из числа руководителей банка, чтобы завладеть их зданием. Защитник также отметил, что судебные инстанции не приобщили к делу ряд важных документов, а органы следствия не опросили ряд ключевых свидетелей.

«Доказательств мнимости договора купли-продажи нет, в приобщении оригиналов документов, подтверждающих расчет между подсудимыми отказано. <...> Действия подсудимых квалифицированы неверно, срок давности по фактическим обстоятельствам истек. Рассмотрение дела в отсутствии подсудимых при верной квалификации было бы невозможно согласно закону»,— говорит адвокат осужденных.

Приговор апелляционного суда господин Хамов в беседе с «Ъ-Кубань» назвал незаконным и выразил уверенность в том, что он не устоит в кассационной инстанции.

Адвокат Ярослав Кривощеков рассказал журналистам, что на протяжении ряда лет было серьезное противостояние сторон в суде. В частности, по его словам, вводилась в заблуждение судебная коллегия по гражданским делам, что явилось механизмом совершенного преступления, когда залоговое имущество, представленное банку, выводилось из под обременения. Эта схема, по словам адвоката, также стала причиной первого оправдательного приговора фигурантам дела. «На сегодняшний день справедливость восторжествовала»,— резюмировал он.

Дмитрий Михеенко