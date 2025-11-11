В Новороссийске произошло аварийное отключение воды

На сетях «Водоканала» в районе улицы Вагоноремонтной произошла утечка. По информации пресс-службы организации, для ремонтных работ на сетях подачу воды временно ограничили в двух зонах водоснабжения.

Из-за технических причин временно без воды остались абоненты зон №30 и №23. По подсчетам МУП «Водоканал», в настоящее время ресурс не подается 1,2 тыс. абонентов.

Восстановительные работы продолжатся ориентировочно до 17:00. На период отключения организован подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко