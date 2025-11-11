В Дагестане запретили публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, который запрещает публикацию и распространение на территории региона информации, связанной с безопасностью жителей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Документ разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикации о террористических актах, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщений о последствиях террористических актов и диверсий, а также сведений о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и нанесенных ими повреждениях.

Кроме того, недопустимо публиковать информацию о работе сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы минобороны РФ, а также данные о расположении военных объектов, систем противодействия дронам, мостов, объектов топливно-энергетического комплекса, связи и промышленности. Эти меры направлены на предотвращение распространения сведений, которые могут угрожать безопасности региона.

В то же время указ четко оговаривает, что ограничения не распространяются на деятельность органов публичной власти России и официальную информацию, публикуемую ими в средствах массовой информации и интернете.

В 2025 году в Дагестане 25 человек были привлечены к административной ответственности за незаконные запуски беспилотников, при этом число таких нарушений растет, что вызывает опасения в региональных властях. Подобные ограничения уже действуют более чем в 30 регионах страны, включая Татарстан, Воронежскую, Чувашскую и Ростовскую области, где введены штрафы за публикацию информации, связанной с атаками дронов и военной деятельностью.

Станислав Маслаков