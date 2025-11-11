Бронирования отелей в Дагестане на Новый год выросли на 14%

Бронирования отелей в Дагестане на Новый год 2025 года выросли на 14% за последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные сервиса Travelline, который отслеживает бронирования по всей стране.

Основной рост пришелся на Дербент, где за последние две недели бронирования увеличились на 21%, а за год — на 38%. В целом по Дагестану рост бронирований в 2025 году превышает среднерыночные показатели в 2–3 раза: за последние две недели прирост составил 10%, тогда как по рынку в целом — 3%, по Краснодарскому краю и Крыму — 6%.

Член комитета РСТ по внутреннему туризму и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал Дагестан открытием 2025 года. По его словам, темпы роста республики превысили среднеотраслевые вдвое, а за последние три года турпоток увеличился не менее чем на 50%. Мария Журавлева, руководитель сервиса «Турслет» (входит в «Слетать.ру»), отметила, что Дагестан становится массовым направлением, привлекающим туристов разных возрастов. Спрос на экскурсионные туры в республику в 2025 году вырос на 28% по сравнению с прошлым годом.

Изменились и предпочтения туристов: набирают популярность групповые поездки от трех до шести человек, а не индивидуальные или парные. Если в прошлом году большинство выбирали короткие поездки на выходные или до четырех дней, то в этом году всё больше гостей предпочитают путешествия продолжительностью до пяти дней и более.

По официальной статистике, с января по август 2025 года Дагестан посетило 1,51 млн туристов, что на 152 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года. За последние десять лет турпоток в республику вырос на 330%. В 2024 году турпоток составил 1,85 млн человек, что на 5,7% больше предыдущего года. В 2025 году прогнозируется рост на 15–16%.

Средняя стоимость за ночь в отелях и апартаментах Дагестана снизилась на 14,4% по сравнению с прошлым годом, что делает республику одним из самых выгодных направлений для новогоднего отдыха. По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», количество поездок компаний в Дагестан выросло на 9%, а средняя цена номера на ночь составляет более 5,8 тыс. руб.

Станислав Маслаков